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§ NG.kz
Мальчика-велосипедиста сбили в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39010
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.06.20 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Инцидент произошел сегодня, 2 июня, на перекрестке пр. Назарбаева, недалеко от перекрестка с ул. Бородина. Фото с места происшествия в "НГ" присылают очевидцы.
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§ Тимур Гафуров
Re: Мальчика-велосипедиста сбили в Костанае
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 525
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 02.06.20 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пресс-служба ДП Костанайской области прокомментировала:
"2 июня в Костанае, на пересечении пр. Назарбаева и ул. Бородина: водитель автомобиля марки "Тойота" (российский учет), двигаясь в сторону реки Тобол, совершил наезд на регулируемом пешеходном переходе на подростка, который пересекал проезжую часть дороги на разрешающий сигнал светофора на велосипеде. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения. По факту ДТП собран административный материал".
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§ Victor Yang
Мальчика-велосипедиста сбили в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12757
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.06.20 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
который пересекал проезжую часть дороги на разрешающий сигнал светофора на велосипеде.

А разве спешиваться не нужно по правилам?
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§ Сергей kst
Re: Мальчика-велосипедиста сбили в Костанае
Сергей kst


(Пользователи)
Сообщений: 33
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 04.06.20 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Велосипедист обязан слезть с велосипеда,затем перейти пешеходный ПЕРЕХОД!Родителям этого вылысыпыдыста-штраф,за несоблюдение ПДД.Что говорить о детях,взрослые люди бездумно выскакивают на проезжую часть на велосипеде.И вообще,по правилам ,велосипедист обязан ехать по проезжей части,не по тротуару!Теперь вопрос,каким образом он попал под колеса на ПЕШЕХОДНОМ переходе?Ответ-ехал по тротуару и не спешившись выскочил на проезжую часть.
Ну и водитель ОБЯЗАН быть внимательным,всегда делать сноску на "дурака".В городе их полно ,что пеших что за рулем что на другом транспорте.
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