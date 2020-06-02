Сергей kst Re: Мальчика-велосипедиста сбили в Костанае #3





(Пользователи) Сообщений: 33

Регистрация: 01.04.20 (Пользователи) Отправлено: - 16:12 Велосипедист обязан слезть с велосипеда,затем перейти пешеходный ПЕРЕХОД!Родителям этого вылысыпыдыста-штраф,за несоблюдение ПДД.Что говорить о детях,взрослые люди бездумно выскакивают на проезжую часть на велосипеде.И вообще,по правилам ,велосипедист обязан ехать по проезжей части,не по тротуару!Теперь вопрос,каким образом он попал под колеса на ПЕШЕХОДНОМ переходе?Ответ-ехал по тротуару и не спешившись выскочил на проезжую часть.

Ну и водитель ОБЯЗАН быть внимательным,всегда делать сноску на "дурака".В городе их полно ,что пеших что за рулем что на другом транспорте.