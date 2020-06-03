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≡ Почему спилили лиственницы на пр. Абая в Костанае?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Почему спилили лиственницы на пр. Абая в Костанае?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39008
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.06.20 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На проспекте Абая тупо спилили лиственницы. Даже не стали выкапывать. От КСХИ до второго подъёма теперь одни пни. Ночью спилили. Видимо, чтобы народ не возмущался. Мы встали утром, а их нет.
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§ директор пляжа
Re: Почему спилили лиственницы на пр. Абая в Костанае?
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 445
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 04.06.20 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мне кажется или теперь пора и светодиЁдные столбы установленные в прошлом году двигать?
новые бабки, новый подрядчик, новый камри кому-то)
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§ Wisher
Re: Почему спилили лиственницы на пр. Абая в Костанае?
Wisher


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 23.04.19
Отправлено: 04.06.20 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жаль конечно что все спиливают и спиливают, а нового не видно.
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§ Тот самый
Re: Почему спилили лиственницы на пр. Абая в Костанае?
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 755
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 04.06.20 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уж, пересадить даже не попытались. Сегодня вырастить хвойное дерево нашему акимату точно не под силу, поэтому берегли бы то, что осталось.
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§ Сергей kst
Re: Почему спилили лиственницы на пр. Абая в Костанае?
Сергей kst


(Пользователи)
Сообщений: 32
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 04.06.20 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько себя помню,и эти лиственницы по Абая.Ни что эти какиматам не любо не дорого.Берегите природу-Мать вашу.
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§ Гога
Re: Почему спилили лиственницы на пр. Абая в Костанае?
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2581
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.06.20 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну из Германии наверно плоховато вообще видно что в городе есть и происходит

---Парадокс , однако !! Но иногда издалека лучше видно , чем вблизи . Это как бабушка очки ищет , которые у неё на лбу :-) :-)
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