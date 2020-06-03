Гога Re: Почему спилили лиственницы на пр. Абая в Костанае? #19





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2581

Регистрация: 06.07.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:06 Цитата: abaika95:

Ну из Германии наверно плоховато вообще видно что в городе есть и происходит

---Парадокс , однако !! Но иногда издалека лучше видно , чем вблизи . Это как бабушка очки ищет , которые у неё на лбу