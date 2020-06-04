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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19326
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.06.20 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Прилетели...


:lol: :-o ;-) :-x
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7462
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.06.20 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Если бы

Да кабы.
В данном случае определяющим является цвет кожи. Да, расизм на государственном уровне в СШП типо искоренён. Когда Барака Обаму выбрали президентом, был прямо какой-то у негров подъем. Но не секрет, что цветные меньшинства в США наиболее обездоленная часть населения. Питающаяся дешёвой едой, живущая в грязных кварталах, где процветает преступность. Отсюда копать надо причины.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7462
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.06.20 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Боян,... забыл ещё про специалистов по нефти и валютным операциям. А в тренде у нас сейчас озеленители и специалисты по ремонту дорог.
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