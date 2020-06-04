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§ NG.kz
Президент Казахстана заявил об угрозе второй волны коронавируса
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 39008
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.06.20 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев со своей страницы в Twitter в очередной раз обратился к казахстанцам в связи с коронавирусом. @Вновь обращаюсь к соотечественникам с просьбой соблюдать карантинные меры", - написал глава государства.
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§ nmv85
Re: Президент Казахстана заявил об угрозе второй волны...
nmv85


(Пользователи)
Сообщений: 27
Регистрация: 23.04.20
Отправлено: 04.06.20 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что первая волна уже закончилась?
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§ Гога
Re: Президент Казахстана заявил об угрозе второй волны...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2581
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.06.20 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заболеваемость - 0,066% от всего населения страны. Смертность - 0,41% от всех заболевших.
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§ abaika95
Re: Президент Казахстана заявил об угрозе второй волны...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4064
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.06.20 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Заболеваемость - 0,066% от всего населения страны. Смертность - 0,41% от всех заболевших/


Половина переносит болезнь без симптомов так вроде писали) так что больных может быть гораздо больше
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§ Сергей kst
Re: Президент Казахстана заявил об угрозе второй волны...
Сергей kst


(Пользователи)
Сообщений: 32
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 04.06.20 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ханс,у нас нет вакцины от большинства штаммов гриппа,и людей от него умирают во много раз больше.Что-то Ваша истерия поднадоела знатно.Ясно одно,что под этим соусом,каждый правитель подаст свою порцию овса для стада.
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§ Сергей_я
Re: Президент Казахстана заявил об угрозе второй волны...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2933
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 04.06.20 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Заболеваемость - 0,066% от всего населения страны. Смертность - 0,41% от всех заболевших.

вы чтош не понимаете. Это благодаря нам, правительству, мы вовремя ввели карантин и благодаря нам заболеваемость 0.066%, а смертность 0,41%
Кстати, вы не верно считаете %, что заболевших, что умерших.
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§ Гога
Re: Президент Казахстана заявил об угрозе второй волны...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2581
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.06.20 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
вы не верно считаете %

---- А как надо ?
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§ Гога
Re: Президент Казахстана заявил об угрозе второй волны...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2581
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.06.20 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Половина переносит болезнь без симптомов
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§ Сергей_я
Президент Казахстана заявил об угрозе второй волны коронавируса
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2933
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 04.06.20 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
---- А как надо ?

считают после окончания эпидемии, те цифры это на конкретную дату,в начале эпидемии может быть 0,4%, а к концу и 20% и больше.
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§ Гога
Президент Казахстана заявил об угрозе второй волны коронавируса
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2581
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.06.20 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:

----Эти цифры на данный момент . И где тут пандемия ??
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§ Гога
Президент Казахстана заявил об угрозе второй волны коронавируса
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2581
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.06.20 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
вы не верно считаете %, что заболевших, что умерших

---Ну вы посчитайте .Какие у вас цифры ?? Неужели у нас разные математики ??
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§ Сергей_я
Президент Казахстана заявил об угрозе второй волны коронавируса
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2933
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 04.06.20 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
-Ну вы посчитайте .Какие у вас цифры ?? Неужели у нас разные математики ??

на данный момент цифры верные. Но не правильно говорить что это верные результаты. Они верны только в текущий момент, и через час уже могут быть не верными. Это как выехать с Костаная в Москву, и считать не среднюю скорость от точки А до точки Б, а текущую.

[Исправлено: Сергей_я, 04.06.2020 - 15:23]
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§ Сергей_я
Президент Казахстана заявил об угрозе второй волны коронавируса
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2933
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 04.06.20 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
И где тут пандемия ??

Пандемия – это распространение нового заболевания в мировых масштабах. Ковид есть во всем мире? Да есть. Вроде все верно пока.
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§ Гога
Президент Казахстана заявил об угрозе второй волны коронавируса
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2581
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.06.20 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:

*Обычно под пандемией подразумевают болезнь, принявшую массовый, повальный характер, поражающую значительную часть всего населения* -- А это где ??
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