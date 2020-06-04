Сергей_я Президент Казахстана заявил об угрозе второй волны коронавируса #11





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2933

Регистрация: 05.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:22 Цитата: Гога:

-Ну вы посчитайте .Какие у вас цифры ?? Неужели у нас разные математики ??

на данный момент цифры верные. Но не правильно говорить что это верные результаты. Они верны только в текущий момент, и через час уже могут быть не верными. Это как выехать с Костаная в Москву, и считать не среднюю скорость от точки А до точки Б, а текущую.



[Исправлено: Сергей_я, 04.06.2020 - 15:23]