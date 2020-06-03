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≡ Баннером против стройки - В скандале вокруг общежития медколледжа в Костанае в ход пошла наглядная агитация		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Баннером против стройки - В скандале вокруг общежития медколледжа в Костанае в ход пошла наглядная агитация
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39004
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.06.20 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жители дома № 183 по ул. Баймагамбетова, рядом с которым началась подготовка к возведению 9-этажного общежития медицинского колледжа, продолжают борьбу с таким соседством.
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§ peshexod
Re: Баннером против стройки - В скандале вокруг общежития...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3529
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 04.06.20 - 05:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кому интересно почитайте иск полностью, там много чего интересного moisosedi.kz
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§ peshexod
Re: Баннером против стройки - В скандале вокруг общежития...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3529
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 04.06.20 - 05:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
А корочкой он там не тряс как на том недавно обнародованном видео?

Тот самый Финк, который на известном видео пьяный машет корочкой, он и повелевал остальным чиновникам и полицейским.
https://www.youtube.com/watch?v=0ya9W3Egr2g
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§ abaika95
Re: Баннером против стройки - В скандале вокруг общежития...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4062
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.06.20 - 09:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/НАС тут на губера в суд подали ,4 июня заседание.Ну а вы чего молчите ?/




Читаем) на губернатора Краснодарского края подал в суд предпрериматель из-за карантина) кубанойды отличились) Гога держите нас в курсе событий чем дело закончится) молчать не будем,поддержим вас!)
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§ Гога
Re: Баннером против стройки - В скандале вокруг общежития...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2575
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.06.20 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
держите нас в курсе

----Да и так ясно , при нынешних порядках , губер выиграет , да и ещё в сентябре выборы даже выиграет - его же дедушка уже поддержал .
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§ Медный
Re: Баннером против стройки - В скандале вокруг общежития...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2719
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 04.06.20 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
''Код:
'.base64_decode(''.base64_encode(stripslashes('- Одну машину оштрафовали за то. что заехала на тротуар, другую - которая снимает баннер - не штрафуют, - отмечает Райхерт.')).'').'
''
Право - это воля господствующего класса, возведённая в закон.;-)

По какому праву они снимают банер со здания? у банера есть собственник. :-x
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§ Медный
Re: Баннером против стройки - В скандале вокруг общежития...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2719
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 04.06.20 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
з.ы. не может правая рука - бить по левой, если это руки одного организма :lol:
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§ abaika95
Баннером против стройки - В скандале вокруг общежития медколледжа в Костанае в ход пошла наглядная агитация
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4062
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.06.20 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Да и так ясно , при нынешних порядках , губер выиграет , да и ещё в сентябре выборы даже выиграет - его же дедушка уже поддержал/



Против вашего дедушки идти как против ветра плевать)
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§ abaika95
Баннером против стройки - В скандале вокруг общежития медколледжа в Костанае в ход пошла наглядная агитация
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4062
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.06.20 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/По какому праву они снимают банер со здания? у банера есть собственник./




Ну так пусть придет и заберёт его у Финка)
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§ Гога
Re: Баннером против стройки - В скандале вокруг общежития...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2575
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.06.20 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Против вашего дедушки

---Рад , что у нас консенсус по этому вопросу. :lol: :lol:
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§ Медный
Re: Баннером против стройки - В скандале вокруг общежития...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2719
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 04.06.20 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну так пусть придет и заберёт его у Финка)

а тебя можно попросить, ты же в соседнем кабинете сидишь, как будешь домой собираться, по соседски зайди
Спасибо! ;-)
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§ abaika95
Баннером против стройки - В скандале вокруг общежития медколледжа в Костанае в ход пошла наглядная агитация
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4062
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.06.20 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/тебя можно попросить, ты же в соседнем кабинете сидишь, как будешь домой собираться, по соседски зайди/



Нет,не зайду) Финк просто так не отдаст) надо требовать и обязательно всем двором)
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§ Медный
Баннером против стройки - В скандале вокруг общежития медколледжа в Костанае в ход пошла наглядная агитация
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2719
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 04.06.20 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Нет,не зайду) Финк просто так не отдаст)

Жаль, что начальство тебя не ценит :-(
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