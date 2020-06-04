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≡ Все-таки демонтировать — областной суд установил срок, в который должно быть разобрано рудненское колесо обозрения		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Все-таки демонтировать — областной суд установил срок, в который должно быть разобрано рудненское колесо обозрения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39004
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.06.20 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера, 3 июня, состоялось заседание коллегии по гражданским делам Костанайского областного суда. Была рассмотрена апелляционная жалоба ОО "Центр защиты прав потребителей г. Рудного".
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§ abaika95
Re: Все-таки демонтировать — областной суд установил срок, в...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4062
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.06.20 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и зря) доделали бы его уже,починили что там надо и крутили,хоть со временем можно деньги отбить) а так сейчас распилят и на метал сдадут)

Рудничане такие Рудничане
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