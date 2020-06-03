Цитата: Victor Yang:

В проектах всегда предусматривается высадка деревьев в количестве, если не ошибаюсь, в пять раз больше вырубленных.

Кто должен следить за исполнением?

Когда в 2017 удлиняли остановочные карманы на Абая, попытались пересадить возле 2-го подъема...не прижилось. Кто виноват и что взамен...НИЧЕГО?

Когда в прошлом году делали по ту сторону выезд с Чкалова сколько срубили лиственниц, рябин? Кто-то считал? Где высаженные взамен?..НЕТ!

И тут не будет.

Патамушта все эти гос конторы в Казахстане лишь фикция по трудоустройству родственников и никто не следит за исполнением.



Цитата: костанаец:

там все делается по команде взять, и фу

ВСЕ...абсолютно ВСЁ идет от акима...любой фас и фу.... Только с него спрос.

Но аким Ахметов с 21-го АПРЕЛЯ не находит времени в своем блоге ответить на вопросы людей.

Нарушает ли он закон?