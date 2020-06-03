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yudjin:
Вопрос, почему в единственной в районе не загруженной школе не сделать классы с казахским и русским языками?...если ближайшие переполнены.
Вот-вот. С удовольствием бы водил в 10ю, почему не сделать смешанную школу? Боятся, что дети выучат русский? ))) Ну, так они и так будут на нём говорить.
В прошлом году 16я набрала восемь первых классов по 25-27 человек. Стоят взрослые на линейке и понять не могут что за "13 класс" на шариках написано. Потом читают по порядку - 1Д, 1Е, 1Ж и доходит, что это первый Зээ )) Дурдом.
Цитата:
maxsaf:
почему нельзя было сделать русский вторым государственным языком?
Можно было вообще не устанавливать никаких государственных языков, а просто делать по необходимости классы казахские/русские/немецкие. У населения не было проблем с пониманием друг друга пока чиновники не взялись за этот вопрос.