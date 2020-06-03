Цитата: elektron:

Мне почему то Докучаевку больше всех жалко, Хотя и Диевка не менее неблагозвучна....

У меня единственно, вопрос по многочисленным сейчас улицам и проспектам Теуельзедык. Коих сейчас достаточное количество почти во всех городах и весях.

Как его правильно произносить и правильно написать по-русски?

Перевода на русский не прилагается. Специфических букв как в казахском, в русском языке отсутствуют, а написать и произнести хочется правильно.

Просто пердимонокль какой-то получается...

