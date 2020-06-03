yudjin Живущих возле школы и за пределами микроучастка детей будут принимать в классы в соотношении 3 к 1 #6





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6663

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 23:01 Цитата: Тот самый:

5,6,7,8 - 16я школа. И наверное с Жастар/Арыстанбекова дети тоже к ней относятся.

Случай был с друзьями пару лет назад. Дочку в первый класс отдавали. Живут в 7 микр. Естестно пошли в 16-ую. Им отказывают, мест нет - только для детей из 8 микр и Карбышева.

Они в гороно. Там заявляют у вас 10 школа с казахским языком обучения. Как так, они русскоязычные...ребенку бы на своем родном научиться читать и писать.

Говорят, идите тогда в ближайшую...16-ая..не принимает, 7-ая не принимает, 23-ая от семерки в нескольких километрах. Опять в гороно... там всё-таки определяют в 7-ую.

Вопрос, почему в единственной в районе не загруженной школе не сделать классы с казахским и русским языками?...если ближайшие переполнены.