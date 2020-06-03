|Цитата:
Victor Yang:
В проектах всегда предусматривается высадка деревьев в количестве, если не ошибаюсь, в пять раз больше вырубленных.
Кто должен следить за исполнением?
Когда в 2017 удлиняли остановочные карманы на Абая, попытались пересадить возле 2-го подъема...не прижилось. Кто виноват и что взамен...НИЧЕГО?
Когда в прошлом году делали по ту сторону выезд с Чкалова сколько срубили лиственниц, рябин? Кто-то считал? Где высаженные взамен?..НЕТ!
И тут не будет.
Патамушта все эти гос конторы в Казахстане лишь фикция по трудоустройству родственников и никто не следит за исполнением.
Цитата:
костанаец:
там все делается по команде взять, и фу
ВСЕ...абсолютно ВСЁ идет от акима...любой фас и фу.... Только с него спрос.
Но аким Ахметов с 21-го АПРЕЛЯ не находит времени в своем блоге ответить на вопросы людей.
Нарушает ли он закон?