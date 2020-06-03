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≡ Почему спилили лиственницы на пр. Абая в Костанае?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Почему спилили лиственницы на пр. Абая в Костанае?
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 39001
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.06.20 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На проспекте Абая тупо спилили лиственницы. Даже не стали выкапывать. От КСХИ до второго подъёма теперь одни пни. Ночью спилили. Видимо, чтобы народ не возмущался. Мы встали утром, а их нет.
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§ drakon
Re: Почему спилили лиственницы на пр. Абая в Костанае?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19322
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.06.20 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подумаешь...... лиственницы... :lol: :-o :oops:
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§ stratosfera_Z
Re: Почему спилили лиственницы на пр. Абая в Костанае?
stratosfera_Z


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Сообщений: 10
Регистрация: 13.02.19
Отправлено: 03.06.20 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прям целенаправленно город в степь превращают
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§ yudjin
Re: Почему спилили лиственницы на пр. Абая в Костанае?
yudjin


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Сообщений: 6663
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 03.06.20 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
На проспекте Абая тупо спилили лиственницы. Даже не стали выкапывать.

Известно же для чего... для съезда с Абая и кривого до ужаса перекрестка с Чкалова. Только почему надо обязательно делать эти дополнительные полосы и уничтожить без зазрения совести до 50 взрослых, здоровых деревьев? Ладно ненавистные акимом тополя... Но березы, лиственницы... которые ни один рукож...ый подрядчик никогда не вырастит.
Где экологи и природоохранная прокуратура? Ау? Вы вообще существуете? Почему дорожники не пересаживают деревья и не делают компенсирующие посадки вместо вырубленных?
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§ костанаец
Re: Почему спилили лиственницы на пр. Абая в Костанае?
костанаец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 72
Регистрация: 23.01.10
Отправлено: 03.06.20 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Известно же для чего... для съезда с Абая и кривого до ужаса перекрестка с Чкалова. Только почему надо обязательно делать эти дополнительные полосы и уничтожить без зазрения совести до 50 взрослых, здоровых деревьев? Ладно ненавистные акимом тополя... Но березы, лиственницы... которые ни один рукож...ый подрядчик никогда не вырастит. Где экологи и природоохранная прокуратура? Ау? Вы вообще существуете? Почему дорожники не пересаживают деревья и не делают компенсирующие посадки вместо вырубленных?

вы реально думаете, что местные органы попрут против акимата? там все делается по команде взять, и фу
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§ Victor Yang
Почему спилили лиственницы на пр. Абая в Костанае?
Victor Yang


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Сообщений: 12752
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.06.20 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
костанаец:
Почему дорожники не пересаживают деревья и не делают компенсирующие посадки вместо вырубленных?

В проектах всегда предусматривается высадка деревьев в количестве, если не ошибаюсь, в пять раз больше вырубленных. Вот про исполнение ничего не скажу.
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* elektron
Почему спилили лиственницы на пр. Абая в Костанае?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5124
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.06.20 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
В проектах всегда предусматривается высадка деревьев в количестве, если не ошибаюсь, в пять раз больше вырубленных.

Что то не заметно, что деревьев в городе прибавилось.
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§ yudjin
Почему спилили лиственницы на пр. Абая в Костанае?
yudjin


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Сообщений: 6663
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 03.06.20 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
В проектах всегда предусматривается высадка деревьев в количестве, если не ошибаюсь, в пять раз больше вырубленных.

Кто должен следить за исполнением?
Когда в 2017 удлиняли остановочные карманы на Абая, попытались пересадить возле 2-го подъема...не прижилось. Кто виноват и что взамен...НИЧЕГО?
Когда в прошлом году делали по ту сторону выезд с Чкалова сколько срубили лиственниц, рябин? Кто-то считал? Где высаженные взамен?..НЕТ!
И тут не будет.
Патамушта все эти гос конторы в Казахстане лишь фикция по трудоустройству родственников и никто не следит за исполнением.

Цитата:
костанаец:
там все делается по команде взять, и фу

ВСЕ...абсолютно ВСЁ идет от акима...любой фас и фу.... Только с него спрос.
Но аким Ахметов с 21-го АПРЕЛЯ не находит времени в своем блоге ответить на вопросы людей.
Нарушает ли он закон?
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* maxsaf
Почему спилили лиственницы на пр. Абая в Костанае?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6905
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.06.20 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Патамушта все эти гос конторы в Казахстане лишь фикция по трудоустройству родственников и никто не следит за исполнением.

Ну вы не хотите туда, а кому тогда работать?
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§ yudjin
Почему спилили лиственницы на пр. Абая в Костанае?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6663
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 03.06.20 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну вы не хотите туда,

а что уже поступали предложения? не считая от тебя...
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§ Гога
Re: Почему спилили лиственницы на пр. Абая в Костанае?
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2571
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.06.20 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

---Толку не будет.
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