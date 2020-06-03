Цитата: maxsaf:

А кто по вашему ее вызвал и зачем?

Ну да сначала довести до присметри, а потом скорую вызывать. Хотя ничего удивительного, в СШП 19 недель и ты полицай вроде, в германии минимум 3 года нужно. Может благодаря этому я ещё и жив! Цитата: maxsaf:

Он отказался выходить из машины,

Где, в каком месте? на первом видео, что я выложил, всё видно.Цитата: maxsaf:

Веди себя по- человечески и обращаться будут соответственно.

А если чела траванули чем или

Цитата: elektron:

Ну да возможно был под наркотой, а может и паника (заболевание какое, сердечный приступ) мы же тоже не знаем...

Это что повод убивать?