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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6902
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.06.20 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
https://youtu.be/vEeMHFik9Xo
Вот тут еще посмотрите, как чел напросился на грубость с первых секунд видео
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5118
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.06.20 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А теперь вы посмотрите, посадили его в итоге в машину или нет

Макс, чел вел себя спокойно. Пока его не стали пихать в машину, так что ли?
Ну да возможно был под наркотой, а может и паника (заболевание какое, сердечный приступ) мы же тоже не знаем...
Так что должен был сделать наряд полиции? правильно вызвать сразу скорую, раз чел не только не адекватен, но и о помощи просит. А на видео, конкретно видно, что скорая уже практически опоздала. :-x
Но это н повод... Хотя в СШП всё возможно.
Они даже на глаз определяют превысил ли ты скорость. Киборги просто.

[Исправлено: elektron, 03.06.2020 - 16:46]
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6902
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.06.20 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А на видео, конкретно видно, что скорая уже практически опоздала.

А кто по вашему ее вызвал и зачем?
Цитата:
elektron:
Макс, чел вел себя спокойно.

Он отказался выходить из машины, отказался лезть в полицейскую машину. Веди себя по- человечески и обращаться будут соответственно.
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5118
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.06.20 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А кто по вашему ее вызвал и зачем?

Ну да сначала довести до присметри, а потом скорую вызывать. Хотя ничего удивительного, в СШП 19 недель и ты полицай вроде, в германии минимум 3 года нужно. Может благодаря этому я ещё и жив! ;-) Цитата:
maxsaf:
Он отказался выходить из машины,

Где, в каком месте? на первом видео, что я выложил, всё видно.Цитата:
maxsaf:
Веди себя по- человечески и обращаться будут соответственно.

А если чела траванули чем или
Цитата:
elektron:
Ну да возможно был под наркотой, а может и паника (заболевание какое, сердечный приступ) мы же тоже не знаем...

Это что повод убивать?
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6902
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.06.20 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Бесполезно обьяснять, мы ходим по кругу
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5118
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.06.20 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не мы, а ты! ;-)
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6902
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.06.20 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Я придерживаюсь одного и того же мнения - расизм ни при чем, беспорядки от непонимания этого.
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5118
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.06.20 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Макс, давай завязывай. СШП конечно же самая демократичная страна, никто не спорит.))) Там полицейский, как уже отмечался, на глаз может определить, что ты превысил скорость. Там парти-вечеринки заканчивают, если хозяин сказал, всё все вон. Если кто не понял, опять полицию вызывают. Хотя во всём мире, просто попросят покинуть помещение, даже такси вызовут, а может даже и ночлег организуют. Даже на дискотеке, всех выкинут, только из за одного анонимного звонка. Не по наслышке… 8-)

[Исправлено: elektron, 03.06.2020 - 17:12]
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5118
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.06.20 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
расизм ни при чем

Ну я сегодня с этого и начал ;-)
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6902
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.06.20 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну я сегодня с этого и начал

Так о чем спор тогда? Нет расизма - нет погромов. В остальном это обычное превышение полномочий полиции, приведшее к смерти подозреваемого, коих по 2 случая в день и больше обсуждать тут нечего.
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