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§ NG.kz
Кому доверить создание дизайн-проекта интерьера в Астане (Нур-Султан)
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39001
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.06.20 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нужен дизайнер интерьера? Купили жилье или переехали новый офис, а может, решили переоборудовать магазин или ресторан? В любом случае без грамотного дизайнера вам не обойтись. И не только без дизайнера.
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§ Инквизитоp
Re: Кому доверить создание дизайн-проекта интерьера в Астане...
Инквизитоp


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 108
Регистрация: 18.09.14
Отправлено: 03.06.20 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, в шапке статьи Нур-султан в скобках, в реквизитах - Астана. Это чтобы никого не обидеть :lol:
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§ сайлау курманов
Re: Кому доверить создание дизайн-проекта интерьера в Астане...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3808
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 03.06.20 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не хочу слыть сплетником, но бизнес-сообщество намерена плавно переехать в Туркестан, там климат почти южный, да и есть куда вложиться, но почему-то вслух об этом не говорят
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