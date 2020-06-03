Victor Yang Баннером против стройки - В скандале вокруг общежития медколледжа в Костанае в ход пошла наглядная агитация #4





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 12751

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 18:53 Цитата: юля елиссева:

Надо как в США, где после убийства негра полицейским, народ вышел и показал власти кузькину мать.

И их никто ничем не разгонял, да? Ну и сравнивать убийство и строительство, коих в Кустанае было много (по сути, это точечная застройка, как во многих дворах), не совсем корректно.

Попыжатся, пошумят, потратятся, к тому времени общагу и построят.

Но снимать баннер - это как-то низковато. Кому он мешает?



[Исправлено: Victor Yang, 03.06.2020 - 18:55]