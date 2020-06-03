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§ Горожанин_kst
Флуд и оффтопик (часть 4)
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1600
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 03.06.20 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Судя по всему Лёша обряд прошёл...чухан
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4051
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.06.20 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/ты трепло каких поискать надо.В твоей же Канаде, тебя бы за эти слова уже привлечь можно было. И так шарахнуть рублем, что мало бы не показалось/




Человек крутиться,вертится не знает чем аргументировать обычное убийство полицейским человека) хотя в США смотрю всем уже накакать) все свои дела решают под шумок)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6894
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.06.20 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
обычное убийство полицейским человека)

Да, коих в день по два штуки, и никаких погромов. А тут один крикнул - расизм, и все подхватили, и понеслась.
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12751
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.06.20 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Да, коих в день по два штуки, и никаких погромов. А тут один крикнул - расизм, и все подхватили, и понеслась.

Одно на другое наложилось - и убитый другого цвета кожи, да и на видео какое-то издевательство показано - наступить на шею человеку и так его прижимать - это, по-моему, уже на пытки смахивает.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6894
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.06.20 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Стопе. Что за ложь и враньё? Макс, ты уже что то совсем попутался. Где я нечто что такое говорил?

Я не вас лично имел ввиду, а всех форумчан, кто видит в этом деле только расправу и расизм, не воспринимают факты, что оба 17 лет работали вместе, что убитый был обдолбаным. А когда спрашиваю про вашего полицейского Базарбаева - вы как будто слепнете на минуточку. Вопрос лично вам, ОМ. Если бы Базарбаев придушил своего убийцу коленкой - вы бы тоже полезли на баррикады в поисках национализма?
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6894
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.06.20 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Одно на другое наложилось - и убитый другого цвета кожи,

Это могло случайно совпасть, но 11 погибших в погромах уже этого не узнают
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5110
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.06.20 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
кто видит в этом деле только расправу и расизм, не воспринимают факты, что оба 17 лет работали вместе, что убитый был обдолбаным.

Ну даже если пропустить расизм, На Этом видео (после рекламы) видно, что происходило, до "удушения". Спокойный, в наручниках, даже если обдолбаный, как ты выражаешься. Не повод так убивать.
А действо там происходящее именно на это и похоже. Как минимум превышение полномочий, и умышленное причинение (необоснованное ничем) вреда здоровью, со смертельным исходом.
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