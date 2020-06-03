Цитата: Обликоморале:

Стопе. Что за ложь и враньё? Макс, ты уже что то совсем попутался. Где я нечто что такое говорил?

Я не вас лично имел ввиду, а всех форумчан, кто видит в этом деле только расправу и расизм, не воспринимают факты, что оба 17 лет работали вместе, что убитый был обдолбаным. А когда спрашиваю про вашего полицейского Базарбаева - вы как будто слепнете на минуточку. Вопрос лично вам, ОМ. Если бы Базарбаев придушил своего убийцу коленкой - вы бы тоже полезли на баррикады в поисках национализма?