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≡ Баннером против стройки - В скандале вокруг общежития медколледжа в Костанае в ход пошла наглядная агитация		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Баннером против стройки - В скандале вокруг общежития медколледжа в Костанае в ход пошла наглядная агитация
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39000
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.06.20 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жители дома № 183 по ул. Баймагамбетова, рядом с которым началась подготовка к возведению 9-этажного общежития медицинского колледжа, продолжают борьбу с таким соседством.
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§ arman_kst
Баннером против стройки - В скандале вокруг общежития медколледжа в Костанае в ход пошла наглядная агитация
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 478
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 03.06.20 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акиматовцы наверное в доле? Есть много земли в Кунае, там степь, можно построить несколько общежитии

[Исправлено: arman_kst, 03.06.2020 - 17:51]
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§ юля елиссева
Re: Баннером против стройки - В скандале вокруг общежития...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1578
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 03.06.20 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Трусливая наша власть ох как боится гнева народного...
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§ юля елиссева
Re: Баннером против стройки - В скандале вокруг общежития...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1578
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 03.06.20 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
но, банером и судами стройку не остановишь. Надо как в США, где после убийства негра полицейским, народ вышел и показал власти кузькину мать. Но, никто у нас громить акимат не пойдет.
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§ Victor Yang
Баннером против стройки - В скандале вокруг общежития медколледжа в Костанае в ход пошла наглядная агитация
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12751
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.06.20 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Надо как в США, где после убийства негра полицейским, народ вышел и показал власти кузькину мать.

И их никто ничем не разгонял, да? Ну и сравнивать убийство и строительство, коих в Кустанае было много (по сути, это точечная застройка, как во многих дворах), не совсем корректно.
Попыжатся, пошумят, потратятся, к тому времени общагу и построят.
Но снимать баннер - это как-то низковато. Кому он мешает?

[Исправлено: Victor Yang, 03.06.2020 - 18:55]
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§ drakon
Re: Баннером против стройки - В скандале вокруг общежития...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19321
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.06.20 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

сейчас монтажники акимата пытаются снять баннер.

Уххх ты. В Акимате даже свои монтажники есть?
Интересно, зарплата, какая у них?... :lol: :oops: :-o
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§ abaika95
Баннером против стройки - В скандале вокруг общежития медколледжа в Костанае в ход пошла наглядная агитация
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4051
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.06.20 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Трусливая наша власть ох как боится гнева народного/



Ну чтож ты "Юля" такая гневная а не выйдешь на протест?)) Площадь ждёт тебя а там посмотрим чем наши полицейские отличаются от американских копов)
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§ Гога
Re: Баннером против стройки - В скандале вокруг общежития...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2570
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.06.20 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пытаются снять баннер----A вот эти действия насколько законны ?
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§ Тот самый
Re: Баннером против стройки - В скандале вокруг общежития...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 752
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 03.06.20 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
A вот эти действия насколько законны ?


Незаконны. И наверное подходят под статью 398 Самоуправство.

Надо выходить на площадь и кричать как владельцы армянских машин "Аким выходи". Тогда точно услышат.
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§ abaika95
Баннером против стройки - В скандале вокруг общежития медколледжа в Костанае в ход пошла наглядная агитация
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4051
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.06.20 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Надо выходить на площадь и кричать как владельцы армянских машин "Аким выходи". Тогда точно услышат./




Да давно уже всем кто не согласен с разными решениями надо выходить и права качать на площади(майдане) наркоманы за легализацию,алкаши за продажу после 22:00 и будет всем счастье) СУГС
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