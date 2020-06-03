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§ NG.kz
Рядом со стройкой общежития медучилища в Костанае спилили деревья
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38999
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.06.20 - 08:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 2 июня, с утра всполошили соседей дворовые лесорубы, которые успели спилить два дерева, остановить их смогли женщины-пенсионеры и вызванный наряд полиции. Молодой человек, представившись подрядчиком, недоуменно воскликнул: "Вы же хотели детскую площадку!?". "Да, хотели, но хотя бы покажите проект! И зачем пилить деревья?"
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§ peshexod
Re: Рядом со стройкой общежития медучилища в Костанае спилили...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3526
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 03.06.20 - 08:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как пояснил юрист, у пилильщиков должно быть разрешение на спил дерева, которое выдает зеленая комиссия при ЖКХ, оно выдаётся в письменном виде в установленном формате, заверенное электронно цифровой подписью руководителя ЖКХ.
Такого разрешения они не смогли предъявить ни жильцам ни полицейским, сказали что оно есть и удалились.
Не понятно правда почему полицейские не выписали штраф или что жильцам опять в суд подавать?
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* Victor Yang
Re: Рядом со стройкой общежития медучилища в Костанае спилили...
Victor Yang


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Сообщений: 12748
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.06.20 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Слухи пошли в 2018 году, жители среагировали и собрали подписи против строительства.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38824

Примерно тогда был размещён заказ на проект. Но, насколько мне известно, он дважды получал отрицательное заключение гос.экспертизы. В третий раз - положительное.

Цитата:
1 июня обратились с исковым заявлением в суд.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38824

И какая формулировка? "Мы против" - этого совсем недостаточно. Нужны ссылки на нарушения нормативов, а их нет, поскольку есть положительное заключение Госэкспертизы.
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§ peshexod
Рядом со стройкой общежития медучилища в Костанае спилили деревья
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3526
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 03.06.20 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
И какая формулировка? "Мы против" - этого совсем недостаточно. Нужны ссылки на нарушения нормативов, а их нет, поскольку есть положительное заключение Госэкспертизы.

Есть всё на сайте moisosedi.kz в разделе Заявления и ответы, там же перечень
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§ peshexod
Рядом со стройкой общежития медучилища в Костанае спилили деревья
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3526
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 03.06.20 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ПРОСИМ:
1) Признать незаконным строительство общежития во дворе домов по адресам: ул. Баймагамбетова д.183, ул.Гоголя д.96, ул.Гоголя д.92, ул.Толстого д.67 в городе Костанае, а именно задание на проектирование объекта и конкурс о государственных закупках на строительно-монтажные работы;
2) Признать незаконным постановление акимата города Костаная о предоставлении заказчику строительства, земельного участка для строительства общежития; 3) Признать недействительным Рабочий проект (Проект организации строительства) на объект общежитие;
4) Признать недействительным положительное заключение Госэкспертизы на строительство общежития;
5) Признать недействительным эксизный проект на общежитие.
6) На основании ст.109,ст.113 ГПК РК взыскать с ответчиков в пользу истцов судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме ______________ тенге и судебные расходы по участию в деле представителя в сумме 100000 (сто тысяч) тенге.
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§ peshexod
Рядом со стройкой общежития медучилища в Костанае спилили деревья
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3526
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 03.06.20 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В исковом заявлении расписан каждый пункт на каком основании, так например:

В ходе пояснений представителя Управления строительства области (Катпаев Р.Ж.) на собрании 19 мая текущего года было озвучено, что конкурсные процедуры и строительство общежития ведется в рамках Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы, утверждённой распоряжением Премьерминистра РК от 27.03.2020 года №55-р.

Что вызывает ряд вопросов, так как в этом документе нет речи о капитальном строительстве и речь идёт только о ремонте.
Так что законность самого конкурса под вопросом.

[Исправлено: peshexod, 03.06.2020 - 10:45]
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* Victor Yang
Рядом со стройкой общежития медучилища в Костанае спилили деревья
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12748
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.06.20 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
ПРОСИМ: 1) Признать незаконным строительство общежития во дворе домов по адресам: ул. Баймагамбетова д.183, ул.Гоголя д.96, ул.Гоголя д.92, ул.Толстого д.67 в городе Костанае, а именно задание на проектирование объекта и конкурс о государственных закупках на строительно-монтажные работы

Детский лепет. С чего это признавать незаконным? Всё процедуры соблюдены. Единственное что может признать суд - передачу земли в собственность, а остальное даже и не нужно, потому что это был основной документ. Экспертиза на него опиралась в том числе и её заключение незаконным нельзя назвать. Но и эта передача земли - на каком основании будет признана незаконной? В этой ситуации очень выгодная позиция у юридической фирмы.
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* Victor Yang
Рядом со стройкой общежития медучилища в Костанае спилили деревья
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12748
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.06.20 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
конкурсные процедуры и строительство общежития ведется в рамках Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы, утверждённой распоряжением Премьерминистра РК от 27.03.2020 года №55-р. Что вызывает ряд вопросов, так как в этом документе нет речи о капитальном строительстве и речь идёт только о ремонте. Так что законность самого конкурса под вопросом.

"В рамках" и "на основании" - совсем разные вещи. У одного объекта может быть несколько разных "рамок".
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* Victor Yang
Рядом со стройкой общежития медучилища в Костанае спилили деревья
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12748
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.06.20 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Есть всё на сайте moisosedi.kz в разделе Заявления и ответы, там же перечень

Открыл.
Цитата:
Мы все были студентами и молодыми, но никто не припомнит, чтобы вход в общежитие находился напротив подъезда жилого дома в удалении не более 30 метров.

Нужны ссылки на нормативы - где сказано что нельзя между жилыми зданиями (а общежитие - это жилое здание)расстояние 30 метров? Это, кстати, один из моментов который проверяет экспертиза.

Цитата:
От тесного соседства с КГП «Костанайский высший медицинский колледж» уже сейчас мы терпим табачный дым у наших подъездов, мусор, нецензурную брань, несмотря на присутствие женщин и детей, занятость парковочных мест автомобилями студентов и громкую музыку, затрудненный проход к мусорным контейнерам.

По каждому отдельному случаю нужно и разбираться, а не по гипотетическому.
Цитата:
даёт ли это право на свободное отчуждение от других домовых территорий фактически сложившегося земельного участка?

"Фактически сложившийся земельный участок" - очень смешно. Если участок ни за кем не закреплён - государство вправе им распоряжаться.
Цитата:
Ведь столь тесное соседство с молодёжным общежитием неизбежно приведёт к усилению круглосуточного шума, мусору, конфликтным ситуациям, что создаст дискомфортную атмосферу жизни

Вот всё вышеперечисленное предусмотрено в санитарных правилах. На соответствие им проекта проверяла Госэкспертиза. Проверяла наша - туфта не пройдёт.
В суд с таким письмом - гиблое дело. Президенту - поставить под сомнение действия государственного предприятия. С Госэкспертизой ещё такая беда - очень мало организаций или людей, способных ей возражать. Дело, больше в статусе - раз уж Госэкспертиза ошиблась - то всё - снизу постучали.

[Исправлено: Victor Yang, 03.06.2020 - 16:59]
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§ abaika95
Re: Рядом со стройкой общежития медучилища в Костанае спилили...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4049
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.06.20 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бытовые дела)

Понятное дело,неудобство соседства со студентами)
Но когда квартиру покупали наверно должны были понимать что рядом учебное заведение?
И какие от этого могут быть проблемы)

Если селишся рядом с заводом,не возмущается же потом что завод решил на своей территории ещё один цех рядом построить
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§ alex_60
Рядом со стройкой общежития медучилища в Костанае спилили деревья
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8466
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.06.20 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У Янга вся жизнь по нормативам, и на работе, и дома. Известный факт.
Так что с ним спорить бесполезно.
Он даже чисто по человечески не понимает, как вижу, ситуацию.
Хотя-смешные и тд говорят о пренебрежение. Как минимум.

[Исправлено: alex_60, 03.06.2020 - 17:13]
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* Victor Yang
Рядом со стройкой общежития медучилища в Костанае спилили деревья
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12748
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.06.20 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
У Янга вся жизнь по нормативам

Я тебе больше скажу - она у всех по нормативам. В государстве невозможно по-другому - слишком много людей и заинтересованных сторон. Как в данном случае, например. Мусорят - ставь камеры, фиксируй, обращайся в органы - пусть разбираются с тем кто мусорит. То же самое с шумом и курящими. Проекты делаются (да и много чего) совершенно незаинтересованными сторонами - им только на нормативы и приходится опираться, а не гадать - достаточно ли расстояния в 30 метров или нет. В нормативы внесены многолетний опыт и исследования, а не личные ощущения проектировщиков, экспертов или жильцов. Если бы всё это учитывалось - ни один проект не был бы завершён.
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