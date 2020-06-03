abaika95 Суицидов среди детей стало больше за время карантина в Казахстане #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4049

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:02 Цитата-/а теперь,не купил айфон пойду утоплюсь,накричали на дитя-пойду спрыгну с окна./









А кто воспитывал?)

Как воспитал

Как в школе учителя преподавали

Какая социальная атмосфера в классе/дворе/городе

Из этих факторов и вытекает вся внутренняя составляющая психологии ребенка



Но в первую очередь,ребенок это зеркало атмосферы-дома

Как дома себя ведёшь,с родителями,с друзьями или женой из этого ребенок и черпает всю инфу как надо?как можно? И как нельзя себя вести)