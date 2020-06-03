Цитата: peshexod:

Есть всё на сайте moisosedi.kz в разделе Заявления и ответы, там же перечень

Открыл.

Цитата: Мы все были студентами и молодыми, но никто не припомнит, чтобы вход в общежитие находился напротив подъезда жилого дома в удалении не более 30 метров.

Нужны ссылки на нормативы - где сказано что нельзя между жилыми зданиями (а общежитие - это жилое здание)расстояние 30 метров? Это, кстати, один из моментов который проверяет экспертиза.



Цитата: От тесного соседства с КГП «Костанайский высший медицинский колледж» уже сейчас мы терпим табачный дым у наших подъездов, мусор, нецензурную брань, несмотря на присутствие женщин и детей, занятость парковочных мест автомобилями студентов и громкую музыку, затрудненный проход к мусорным контейнерам.

По каждому отдельному случаю нужно и разбираться, а не по гипотетическому.

Цитата: даёт ли это право на свободное отчуждение от других домовых территорий фактически сложившегося земельного участка?

"Фактически сложившийся земельный участок" - очень смешно. Если участок ни за кем не закреплён - государство вправе им распоряжаться.

Цитата: Ведь столь тесное соседство с молодёжным общежитием неизбежно приведёт к усилению круглосуточного шума, мусору, конфликтным ситуациям, что создаст дискомфортную атмосферу жизни

Вот всё вышеперечисленное предусмотрено в санитарных правилах. На соответствие им проекта проверяла Госэкспертиза. Проверяла наша - туфта не пройдёт.

В суд с таким письмом - гиблое дело. Президенту - поставить под сомнение действия государственного предприятия. С Госэкспертизой ещё такая беда - очень мало организаций или людей, способных ей возражать. Дело, больше в статусе - раз уж Госэкспертиза ошиблась - то всё - снизу постучали.



[Исправлено: Victor Yang, 03.06.2020 - 16:59]