Victor Yang Живущих возле школы и за пределами микроучастка детей будут принимать в классы в соотношении 3 к 1 #4





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 12748

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 16:43 Цитата: Тот самый:

У нас другая беда - на 4 микрорайона может быть 1 школа, а в "микроучастках" ни одной не построили.

Это какие микрорайоны?

А по статье - идея неплохая. И местные в приоритете, и из других районов тоже брать возможно - мало ли у кого какая ситуация.