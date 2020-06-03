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§ NG.kz
Суицидов среди детей стало больше за время карантина в Казахстане
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 38999
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.06.20 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За четыре месяца 2020 года в Казахстане зарегистрировано 114 попыток и 46 совершенных суицидов среди детей. Лидерами по количеству зарегистрированных случаев являются четыре области - Туркестанская, Восточно-Казахстанская, Алматинская и Костанайская.
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§ юля елиссева
Re: Суицидов среди детей стало больше за время карантина в...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1576
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 03.06.20 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
от короновируса скончалось 44 человека, детей погибших от суицида - 46. не с тем чем надо, мы боремся...
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* nmv85
Re: Суицидов среди детей стало больше за время карантина в...
nmv85


(Пользователи)
Сообщений: 25
Регистрация: 23.04.20
Отправлено: 03.06.20 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дети сейчас пошли ничего им не скажи. Сразу бегут что то сделать, да бы привлечь внимание, ранимая психика, в моем детстве психанешь на родителей еще и в догонку получишь. Были случаи,но единичные. а теперь,не купил айфон пойду утоплюсь,накричали на дитя-пойду спрыгну с окна.
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§ abaika95
Суицидов среди детей стало больше за время карантина в Казахстане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4049
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.06.20 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/а теперь,не купил айфон пойду утоплюсь,накричали на дитя-пойду спрыгну с окна./




А кто воспитывал?)
Как воспитал
Как в школе учителя преподавали
Какая социальная атмосфера в классе/дворе/городе
Из этих факторов и вытекает вся внутренняя составляющая психологии ребенка

Но в первую очередь,ребенок это зеркало атмосферы-дома
Как дома себя ведёшь,с родителями,с друзьями или женой из этого ребенок и черпает всю инфу как надо?как можно? И как нельзя себя вести)
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* Victor Yang
Суицидов среди детей стало больше за время карантина в Казахстане
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12748
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.06.20 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А кто воспитывал?)

Согласен. Проблема не в детях, а в родителях.
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