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§ NG.kz
ВАЗ въехал в КамАЗ в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 38999
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.06.20 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ДТП произошло сегодня, 3 июня, на перекрестке Назарбаева-Джержинского. Ваз-2110 столкнулся с КамАЗом. Об этом в редакцию "НГ" сообщил очевидец.
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* Тимур Гафуров
Re: ВАЗ въехал в КамАЗ в Костанае
Тимур Гафуров

Модератор
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Сообщений: 525
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 03.06.20 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пресс-служба ДП Костанайской области комментирует:
"3 июня в Костанае, на пересечении пр. Назарбаева и ул. Дзержинского произошло ДТП с участием КамАЗа и ВАЗ-2110. Водитель КамАЗа следовал по пр. Назарбаева со стороны реки Тобол, поворачивал налево на ул. Дзержинского. Водитель ВАЗа, следуя по пр. Назарбаева в сторону реки Тобол в прямом направлении, проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение. Водитель и трое пассажиров ВАЗа были госпитализированы в больницу для обследования. По факту ДТП собран первоначальный материал для принятия процессуального решения".
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