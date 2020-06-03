Тимур Гафуров Re: ВАЗ въехал в КамАЗ в Костанае #1



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(Администрация сайта) Сообщений: 525

Регистрация: 05.01.07 Модератор(Администрация сайта) Отправлено: - 16:03 Пресс-служба ДП Костанайской области комментирует:

"3 июня в Костанае, на пересечении пр. Назарбаева и ул. Дзержинского произошло ДТП с участием КамАЗа и ВАЗ-2110. Водитель КамАЗа следовал по пр. Назарбаева со стороны реки Тобол, поворачивал налево на ул. Дзержинского. Водитель ВАЗа, следуя по пр. Назарбаева в сторону реки Тобол в прямом направлении, проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение. Водитель и трое пассажиров ВАЗа были госпитализированы в больницу для обследования. По факту ДТП собран первоначальный материал для принятия процессуального решения".