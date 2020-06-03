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§ NG.kz
Возвращают их исконные названия - Токаев о переименовании населенных пунктов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38996
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.06.20 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ в интервью "Комсомольской правде" высказался о переименовании населенных пунктов со славянского на казахский лад. "Повального переименования нет", - ответил на вопрос глава государства.
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§ директор пляжа
Re: Возвращают их исконные названия - Токаев о переименовании...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 444
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 03.06.20 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
А что же это тогда?

шляпа все это
-большая, на всю страну напечатанная.
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§ Сабыр
Re: Возвращают их исконные названия - Токаев о переименовании...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 365
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 03.06.20 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Купец Давыденов в гробу,наверно,пропеллером крутиться,когда им созданную деревню енбекОм кличут :lol:
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