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§ NG.kz
Живущих возле школы и за пределами микроучастка детей будут принимать в классы в соотношении 3 к 1
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38996
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.06.20 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане ввели новые правила зачисления в первый класс. Теперь живущих возле школы и за пределами микроучастка детей будут принимать в соотношении 3 к 1, сообщила председатель Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки РК Майра Мелдебекова.
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§ Тот самый
Re: Живущих возле школы и за пределами микроучастка детей будут...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 749
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 03.06.20 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас другая беда - на 4 микрорайона может быть 1 школа, а в "микроучастках" ни одной не построили.
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* drakon
Re: Живущих возле школы и за пределами микроучастка детей будут...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19320
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.06.20 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
ни одной не построили.

А как же программа - 100 школ,
100 больниц. Согласно программе,
в КОстанае. должгы были построить
100 школ... :lol: :oops:
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