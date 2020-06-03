abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #11492





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4047

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:28 Цитата-/ты трепло каких поискать надо.В твоей же Канаде, тебя бы за эти слова уже привлечь можно было. И так шарахнуть рублем, что мало бы не показалось/









Человек крутиться,вертится не знает чем аргументировать обычное убийство полицейским человека) хотя в США смотрю всем уже накакать) все свои дела решают под шумок)