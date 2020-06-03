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≡ "Закрыть эту дыру нереально": Стала известна сумма долгов ФК "Иртыш"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Закрыть эту дыру нереально": Стала известна сумма долгов ФК "Иртыш"
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 38995
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.06.20 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Футбольный клуб "Иртыш" может закрыться из-за миллиардных долгов. Аудиторская проверка выявила, что с 2016 по 2020 годы у клуба "Иртыш" имелись долги по налогам, а также неоплаченные иски тренеров, которые ранее расторгли контракты с клубом, в числе таковых оказался и Димитар Димитров.
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§ директор пляжа
Re: "Закрыть эту дыру нереально": Стала известна сумма...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 443
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 03.06.20 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно какая дыра в Тоболе образовалась после ухода Газзаева никто не слышал?)
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