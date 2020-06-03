Цитата: alex_60:

движение путем отталкивания от чего- то это не идея, это как солнце утром встает, вечером заходит. это вечно. а вот как и от чего отталкиваться и в КАКИХ ЦЕЛЯХ использовать-это уже идея. именно в каких целях.

Да все с вами ясно. Маск спер ракету, а Буран никто не спер)))))