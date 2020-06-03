/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 766 из 766«1...764765766
§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8465
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.06.20 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
на луне сырьё, полезные ископаемые


и что? иди возьми.
сказочник.
тут на дне морском лежит
на больших глубинах.
тоже много чего.
но не берут что-то.

[Исправлено: alex_60, 03.06.2020 - 11:00]
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8465
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.06.20 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А фейерверки китайцы придумали, Королев у них идею спер?))


движение путем отталкивания от чего- то это не идея, это как солнце утром встает, вечером заходит.
это вечно.
а вот как и от чего отталкиваться и в КАКИХ ЦЕЛЯХ использовать-это уже идея.
именно в каких целях.
Профайл

§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1932
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 03.06.20 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Дистанционные технологии, в том числе и телемедицина и дистанционное образование Дополненная реальность. Любые беспилотные технологии, в том числе грузоперевозки. Освоение севера. Искусственная еда Бегло на вскидку, подумаю - еще допишу.))


Эти направления далее будут развиваться, на счёт еды, лучше конечно натуральные употреблять.
Профайл

§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6891
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.06.20 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Эти направления далее будут развиваться, на счёт еды, лучше конечно натуральные употреблять.

У кого будет чем заплатить - будут кушать натуральное )) про вырастить самому - утопия, в тех масштабах что мы потребляем никто не в состоянии полностью сам себя прокормить натуральным.
Профайл

§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6891
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.06.20 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
движение путем отталкивания от чего- то это не идея, это как солнце утром встает, вечером заходит. это вечно. а вот как и от чего отталкиваться и в КАКИХ ЦЕЛЯХ использовать-это уже идея. именно в каких целях.

Да все с вами ясно. Маск спер ракету, а Буран никто не спер)))))
Профайл

§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1932
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 03.06.20 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
и что?


А то, что космические корабли и спутники И.Маска бороздят и будут бороздить просторы вселенной, Луна, Марс и.т.д. Перед паровозам не беги пожалуйста.
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8465
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.06.20 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Да все с вами ясно. Маск спер ракету, а Буран никто не спер)))))


я пас .
масло масляное пошло от тебя.
кругами-кругами.
как в той ветке.
неинтересно.

[Исправлено: alex_60, 03.06.2020 - 11:12]
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8465
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.06.20 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
и будут бороздить просторы вселенной, Луна, Марс и.т.д


да, Глоба сказал,
и т.д.
я помню твой аргумент.
железобетонный.
Профайл

§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1932
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 03.06.20 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
да, Глоба сказал, и т.д. я помню твой аргумент. железобетонный.


Сам-то, ранее на Нострадамуса ссылался, выше-же указал, что не суеверный и посмотрим как сложатся обстоятельства в реалиях, когда Юпитер с Сатурном соединяться в зодиакальном знаке Водолея 21 декабря 2020 года.

[Исправлено: Kairat stayer, 03.06.2020 - 11:21]
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8465
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.06.20 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
будут бороздить просторы вселенной, Луна, Марс и.т.д


в школьные годы книги Азимова,Бредбери,Кларка,Саймака читались запоем,
как и вся научная фантастика. там вся вселенная, все межгалактическое
пространство в охвате было.
не то что там какие то Луна,Марс..
с тех пор продвижения в реальности вперед ноль практически.
ну посылают аппараты туда,далеко, в никуда.. пока от них сигнал идет.
а про полезные ископаемые на Луне-
Незнайка на Луне -известный роман/сказка Носова, он там с друзьями и внутрь
Луны проник,исследовал что и как ..
почитай,познавательно для тебя будет.
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 766 из 766«1...764765766
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 4, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 4
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 64
Пользователей: 1
Всего: 65

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 39 Queries | 60 Files Loaded: 535.97 Ko | Raw HTML: 70.77 Ko -
^ Наверх