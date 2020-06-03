/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Рядом со стройкой общежития медучилища в Костанае спилили деревья		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Рядом со стройкой общежития медучилища в Костанае спилили деревья
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38993
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.06.20 - 08:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 2 июня, с утра всполошили соседей дворовые лесорубы, которые успели спилить два дерева, остановить их смогли женщины-пенсионеры и вызванный наряд полиции. Молодой человек, представившись подрядчиком, недоуменно воскликнул: "Вы же хотели детскую площадку!?". "Да, хотели, но хотя бы покажите проект! И зачем пилить деревья?"
Читать новость

§ peshexod
Re: Рядом со стройкой общежития медучилища в Костанае спилили...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3523
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 03.06.20 - 08:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как пояснил юрист, у пилильщиков должно быть разрешение на спил дерева, которое выдает зеленая комиссия при ЖКХ, оно выдаётся в письменном виде в установленном формате, заверенное электронно цифровой подписью руководителя ЖКХ.
Такого разрешения они не смогли предъявить ни жильцам ни полицейским, сказали что оно есть и удалились.
Не понятно правда почему полицейские не выписали штраф или что жильцам опять в суд подавать?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 14
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 53
Пользователей: 1
Всего: 54

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 36 Queries | 60 Files Loaded: 535.97 Ko | Raw HTML: 45.32 Ko -
^ Наверх