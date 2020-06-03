peshexod Re: Рядом со стройкой общежития медучилища в Костанае спилили... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3523

Регистрация: 25.06.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:26 Как пояснил юрист, у пилильщиков должно быть разрешение на спил дерева, которое выдает зеленая комиссия при ЖКХ, оно выдаётся в письменном виде в установленном формате, заверенное электронно цифровой подписью руководителя ЖКХ.

Такого разрешения они не смогли предъявить ни жильцам ни полицейским, сказали что оно есть и удалились.

Не понятно правда почему полицейские не выписали штраф или что жильцам опять в суд подавать?