Цитата: Обликоморале:

Ващето, уже официально и независимо тож установлено, что это было убийство. Какую ты там ещё ждёшь экспертизу?

Вы видимо вообще не читаете, что я тут пишу? Где я спорил, что это не убийство? Да там по нескольку в день убийств. Вопрос в том, какое это убийство. Непреднамеренное - один срок, преднамеренное - другой. Убийство невиновного - одно дело, убийство обдолбанного в целях самозащиты - другое дело. Приводил же пример уже с вашим полицейским, погибшим от ножа дебошира, ужратого до усрачки - сошлись во мнении, что лучше бы полицейский придушил коленкой гада. Или это другое?