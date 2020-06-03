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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7454
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.06.20 - 07:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Щас скажу обидное.

Ну как бы это.., не в первый раз повторяюсь. Если про обидеть лично меня, то это сложно и невозможно.8-) Обидеть может только родной человек,а остальные только огорчить,... да и это это уже редкость.
И вообще, я за здравый смысл. А какому богу там поклоняется человек, это уже будет вторично. У твоего мыслЯнасильника, здравого смысла однозначно нет. 8-)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6879
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.06.20 - 07:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ващето, уже официально и независимо тож установлено, что это было убийство. Какую ты там ещё ждёшь экспертизу?

Вы видимо вообще не читаете, что я тут пишу? Где я спорил, что это не убийство? Да там по нескольку в день убийств. Вопрос в том, какое это убийство. Непреднамеренное - один срок, преднамеренное - другой. Убийство невиновного - одно дело, убийство обдолбанного в целях самозащиты - другое дело. Приводил же пример уже с вашим полицейским, погибшим от ножа дебошира, ужратого до усрачки - сошлись во мнении, что лучше бы полицейский придушил коленкой гада. Или это другое?
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7454
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.06.20 - 07:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Вот что стало с ракетно-космической отраслью современной России.

Интересно, что не так с космической отрасли России. Ракеты летают, спутники запускают, НПО"Энергия" нехилые деньги на коммерческой основе зарабатывает. Казахстану тоже перепадает нормально. Только у Макса, в буйной головушке, сплошная бяда. Но в то же время, американский мажилис совместно с Пентагоном, постоянно выражают озабоченность, что Россия с КНР опережают СШП в космической отрасли. :lol:
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7454
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.06.20 - 07:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Завязывай искать форточки.
Ты говорил, что он сам по себе умер из за здоровье, наркоты и т.д. И о какой самозащите уже речь, когда он лежал на земле в наручниках и коп его просто придушил. И возможно даже преднамеренно, так как раньше были знакомы и могли что-то в своё время не поделить.
Так что завязывай ляля. Ты уже реально начинаешь напоминать Маврика. :lol:
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8451
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.06.20 - 09:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как откроют для туризма границы, наверное самое популярное
направление будет Китай.
самое безопасное , наравне с Азербайджаном и Южной Кореей направление.
ну не в Италию, или Испанию же ехать.
где черт знаешь что до сих пор происходит.
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