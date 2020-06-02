Цитата: alex_60:

Обычно в это время беру билеты на август жд из Челябинска по России. Билеты то взять можно. А вот выехать в Челябинск можно ли будет к тому времени, вот вопрос.

Это до пандемии билеты продавались за 90 дней, сейчас за 45, так что не переживайте, в конце июня спокойно на август оформите билеты, надеюсь ограничения ослабят для возможности передвижения между странами



Цитата: alex_60:

А вот так человек пойдёт сдаст, а у него антител нет. А как он будет страдать всю свою оставшуюся жизнь

Ну почему страдать?

Не заболеет - не будет антител, переболеет- появятся, или в скором времени вакцина на усмотрение.



[Исправлено: Нурбанчик, 02.06.2020 - 21:05]