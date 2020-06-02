maxsaf Флуд и оффтопик (часть 4) #11432





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6876

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:18 Цитата: Добринцофф:



У нас даже телемастерских нет. Раньше говорят были, щас нету, люди просто все выкидывают, потом идут и новое покупают. А телефоны - отдельная тема. Они уже в тарифном плане сидят, их бесплатно раздают, а при любом повреждении меняют, без разницы кто виноват, упал, разбился, утопили в унитазе, или просто не работает. Правда тарифные планы весьма не дешевые. Но тут так.



[Исправлено: maxsaf, 02.06.2020 - 22:19]