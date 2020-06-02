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Страница 763 из 763«1...761762763
§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6876
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.06.20 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Там в конце вообще наждачной бумагой предлагали Вот где жесть.

Я бы еще понял - фары так полировать. Кстати, на первой машине пробовал, несколько видов наждачной бумаги, насадка на дрель и паста в конце. Фары стали как с завода. Правда их лучше снять, чтобы края четко получились и машину не царапать.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6876
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.06.20 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

У нас даже телемастерских нет. Раньше говорят были, щас нету, люди просто все выкидывают, потом идут и новое покупают. А телефоны - отдельная тема. Они уже в тарифном плане сидят, их бесплатно раздают, а при любом повреждении меняют, без разницы кто виноват, упал, разбился, утопили в унитазе, или просто не работает. Правда тарифные планы весьма не дешевые. Но тут так.

[Исправлено: maxsaf, 02.06.2020 - 22:19]
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4044
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.06.20 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Смотрю на всю эту дребедень в СШП и вообще не догоняю: кто наши то?Негры или копы?За кого болеть?/



А зачем за кого то болеть в их ситуации?)
Смотрите и наслаждайтесь)



Макс смотрю продолжать обсуждение убийства негра Флойда не собирается?)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6876
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.06.20 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Макс смотрю продолжать обсуждение убийства негра Флойда не собирается?)

Я же сказал - ждем официальных результатов расследования. Пока нечего больше обсуждать. Разве что только: Как возможно проработать вместе 17 лет, и вдруг расизм проснулся. Там могут быть какие угодно старые обиды. Мож кто-то о ком-то секреты знал нехорошие, грозился раскрыть. Ждём.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6876
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.06.20 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
ГОИ - Государственный Оптический Институт

Моя ошибка, признаю
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4044
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.06.20 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/же сказал - ждем официальных результатов расследования/



Погуглите, вышла сегодня новость где эксперты доказали что Флойд умер от удушения

[Исправлено: abaika95, 02.06.2020 - 23:21]
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6876
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.06.20 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Погуглите, вышла сегодня новость где эксперты доказали что Флойд умер от удушения

А где заключение, что умер от расизма?
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4044
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.06.20 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/А где заключение, что умер от расизма?/




Такое в стране с абсолютной свободой слова нельзя писать) как и то что он умер от полицейского произвола
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4044
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.06.20 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все насчёт экспертизы вопросов нет?

Дальше будем обсуждать хладнокровное убийство полицейским США безоружного гражданина ?
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