Обликоморале Советы на каждый день #20





(Полноправные пользователи) Сообщений: 7448

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 04:26 Ну и так, на скорую, в тему .

Дам один добрый советик, для тех у кого нет посудомоечной машины, а сами они помимо прочего не любят мыть не посуду.

Перед любым приёмом пищи обтягивать пищевой плёнкой тарелки. Поели, плёнку в мусорку и Але Оп, тарелка опять чистая.

Не благодарите.

ЗЫ: КАСТРЮЛИ, СКОВОРОДКИ, ВИЛКИ-ЛОЖКИ ВСЕ-ТАКИ ПРИДЕТСЯ МЫТЬ.

Хотя вилки-ложки можно и одноразовые купить, но это дополнительные расходы.