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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6872
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.06.20 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Там в конце вообще наждачной бумагой предлагали Вот где жесть.

Я бы еще понял - фары так полировать. Кстати, на первой машине пробовал, несколько видов наждачной бумаги, насадка на дрель и паста в конце. Фары стали как с завода. Правда их лучше снять, чтобы края четко получились и машину не царапать.
Профайл

§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6872
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.06.20 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

У нас даже телемастерских нет. Раньше говорят были, щас нету, люди просто все выкидывают, потом идут и новое покупают. А телефоны - отдельная тема. Они уже в тарифном плане сидят, их бесплатно раздают, а при любом повреждении меняют, без разницы кто виноват, упал, разбился, утопили в унитазе, или просто не работает. Правда тарифные планы весьма не дешевые. Но тут так.

[Исправлено: maxsaf, 02.06.2020 - 22:19]
Профайл
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