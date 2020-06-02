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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8450
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.06.20 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поэтому на компе и контекстная реклама на главной странице НГ. Такая.
Почему та, а у других нет.

[Исправлено: alex_60, 02.06.2020 - 19:48]
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6872
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.06.20 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
почему так много данного сценария в голове?

Тот дебил не говорил по-русски, он использовал короткое емкое английское слово, а поскольку об обоюдном согласии речи не шло - я заменил на аналогичное в русском языке, но поприличнее.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6872
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.06.20 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Конкуренты короче говоря

У вас только один вариант, то бишь выбора нема. А какая же это конкуренция тогда?)))
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9481
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.06.20 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Козлов, не разрешает мне советоваться в ветке для советов) :lol: тогда тут спрошу) . Народ на днях случайно ключем от автомобиля на давил на стекло от своего любимого смартфона-телепона. Паутинка стала. Но все работает. Но я так не люблю, надо что б все было норм, да и телепон современный и почти новый. Вопрос: я слышал когда меняют стекло, потом телефон не долго уже живёт, или глючить. вот есть ли смысл менять, может сразу выкинуть и новый купить? Кто может уже сталкивался?
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6872
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.06.20 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Стекло приклеено к диджитайзеру, а может и к самому экрану. Красиво отклеить и приклеить на место - искусство. Советую купить другой.
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4747
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 02.06.20 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стекло меняй и не парься,всё функционирует как до ремонта.
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1334
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 02.06.20 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Совет от Козлова ;-)

https://hd01.ru/info/kak-izbavitsja-ot-treshhin-na-stekle-telefona/

[Исправлено: Козлов я, 02.06.2020 - 20:52]
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6872
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.06.20 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

Паста ГОЭ - это жестоко))
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6872
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.06.20 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
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§ Добринцофф
Флуд и оффтопик (часть 4)
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7322
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 02.06.20 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Вопрос: я слышал когда меняют стекло, потом телефон не долго уже живёт, или глючить. вот есть ли смысл менять, может сразу выкинуть и новый купить? Кто может уже сталкивался?

Если мастер нормальный,то всё меняется и работает,да и не так дорого стоит.
Если тел.хороший то можно попробовать поменять.
Я свой в красном море утопил,домой приехал запчасти с али заказал, перебрал,заодно и аккум поменял,после этого уже года два наверно работает всё норм.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5109
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.06.20 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Паста ГОЭ - это жестоко))

Там в конце вообще наждачной бумагой предлагали :lol:
Вот где жесть. ;-)
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§ Добринцофф
Флуд и оффтопик (часть 4)
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7322
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 02.06.20 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Стекло приклеено к диджитайзеру, а может и к самому экрану. Красиво отклеить и приклеить на место - искусство. Советую купить другой.

Мне на мойке на андроид магнитоле сенсорное стекло видимо какой то химией протерли,короче оно мутнеть начало,вроде и не сразу но за несколько дней прям совсем мутное стало,но при этом работало нормально.
Вообщем решил поменять стекло,поменяли на новое,после этого ещё с полгодика катался всё работало нормально ,в итоге продал вместе с машиной.
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§ Сыкымы
Флуд и оффтопик (часть 4)
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 1194
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 02.06.20 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
я слышал когда меняют стекло, потом телефон не долго уже живёт, или глючить

Имеет место путаница. Если лопнул дижитайзер (тачскрин, сенсорная панель), то он намертво приклеен к дисплею, имеет свой шлейф, и поменять его отдельно от дисплея действительно сложно и чревато последствиями, лучше и гораздо проще менять в сборе с дисплеем. Но тачскрин, если имеет трещины, то начинает глючить сразу (например, не во всех точках дисплея реагирует на нажатия). Но если:
Цитата:
Vit:
Паутинка стала. Но все работает.

то, скорее всего, лопнуло именно защитное стекло. Которое меняется без проблем и последствий. Можно в поиске набрать "как заменить защитное стекло на смартфоне" и посмотреть кучу видосов.
А что за модель смартфона?
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5109
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.06.20 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Если руки откуда надо, можешь и сам попробовать.
Забей на ютубе модель и замена экрана или стекла. Всё пошагово.
Необходимый сет для ремонта в инете тоже думаю не дорого можно найти.
Но нервы и выдержка нужны. :lol: ;-) или видео наизусть выучить.
8-)
Вобщем сам смотри, сравни стоимость разных вариантов, от туда уже и танцевать можно. 8-)

[Исправлено: elektron, 02.06.2020 - 16:15]
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§ Сыкымы
Флуд и оффтопик (часть 4)
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 1194
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 02.06.20 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Паста ГОЭ

ГОИ - Государственный Оптический Институт. Паста изначально применялась для полировки зеркал в телескопах, которые данный институт изготавливал. Это потом уже бляхи на солдатских ремнях начали начищать.с её помощью. :-o 8-) :lol:
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