Цитата: Vit:

я слышал когда меняют стекло, потом телефон не долго уже живёт, или глючить

Имеет место путаница. Если лопнул дижитайзер (тачскрин, сенсорная панель), то он намертво приклеен к дисплею, имеет свой шлейф, и поменять его отдельно от дисплея действительно сложно и чревато последствиями, лучше и гораздо проще менять в сборе с дисплеем. Но тачскрин, если имеет трещины, то начинает глючить сразу (например, не во всех точках дисплея реагирует на нажатия). Но если:

Цитата: Vit:

Паутинка стала. Но все работает.

то, скорее всего, лопнуло именно защитное стекло. Которое меняется без проблем и последствий. Можно в поиске набрать "как заменить защитное стекло на смартфоне" и посмотреть кучу видосов.

А что за модель смартфона?