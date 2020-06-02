Vit Флуд и оффтопик (часть 4) #11419





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9481

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:29 Козлов, не разрешает мне советоваться в ветке для советов) тогда тут спрошу) . Народ на днях случайно ключем от автомобиля на давил на стекло от своего любимого смартфона-телепона. Паутинка стала. Но все работает. Но я так не люблю, надо что б все было норм, да и телепон современный и почти новый. Вопрос: я слышал когда меняют стекло, потом телефон не долго уже живёт, или глючить. вот есть ли смысл менять, может сразу выкинуть и новый купить? Кто может уже сталкивался?