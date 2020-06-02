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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8450
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.06.20 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поэтому на компе и контекстная реклама на главной странице НГ. Такая.
Почему та, а у других нет.

[Исправлено: alex_60, 02.06.2020 - 19:48]
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6867
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.06.20 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
почему так много данного сценария в голове?

Тот дебил не говорил по-русски, он использовал короткое емкое английское слово, а поскольку об обоюдном согласии речи не шло - я заменил на аналогичное в русском языке, но поприличнее.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6867
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.06.20 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Конкуренты короче говоря

У вас только один вариант, то бишь выбора нема. А какая же это конкуренция тогда?)))
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9481
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.06.20 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Козлов, не разрешает мне советоваться в ветке для советов) :lol: тогда тут спрошу) . Народ на днях случайно ключем от автомобиля на давил на стекло от своего любимого смартфона-телепона. Паутинка стала. Но все работает. Но я так не люблю, надо что б все было норм, да и телепон современный и почти новый. Вопрос: я слышал когда меняют стекло, потом телефон не долго уже живёт, или глючить. вот есть ли смысл менять, может сразу выкинуть и новый купить? Кто может уже сталкивался?
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6867
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.06.20 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Стекло приклеено к диджитайзеру, а может и к самому экрану. Красиво отклеить и приклеить на место - искусство. Советую купить другой.
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Страница 762 из 762«1...760761762
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