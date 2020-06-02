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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4040
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.06.20 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Ждём результатов, потом продолжим обсуждение/




Независимая экспертиза подтвердила,Флойд умер от удушения
Продолжаем обсуждение?
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7448
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.06.20 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
И меня это тоже жутко раздражает

Но там это все же "другое", да? ))
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7448
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.06.20 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня 65 лет космодрому Байконур. 8-)
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7448
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.06.20 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Продолжаем обсуждение?

Смотрю на всю эту дребедень в СШП и вообще не догоняю: кто наши то?
Негры или копы?
За кого болеть?
:lol:
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4746
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 02.06.20 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Сегодня 65 лет космодрому Байконур

Наливаешь?
Или так,с открыткой притопал поздравить :lol:
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7448
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.06.20 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Наливаешь?

Сам не пью и тебе не советую.
Съешь лучше редиски, натурпродукт.
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12739
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.06.20 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Как со словами "С нами бог" любые мероприятия начинают?

Так и на купюрах написано "Мы в бога верим".
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7448
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.06.20 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
"Мы в бога верим".

Это другое (цы)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6867
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.06.20 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Это другое (цы)

Щас скажу обидное. Случай из жизни. Спорит тут как то местный верующий с одной моей знакомой, атеисткой, и сгореча ей говорит - если бы не моя вера в бога, которая держит меня в рамках - я бы тебя изнасиловал по-всякому. Ну атеистка естественно ему отвечает - тогда не стану тебя переубеждать, тебе лучше оставаться верующим.
Вот из-за таких верующих я готов с чем-то мириться и закрывать глаза на некоторые вещи, потому что таких дебилов больше нечем будет в рамках приличия удерживать. Я даже с одним мэром-либералом спорил, сказал, что пойду голосовать за консерваторов лишь потому что людей, которые еще не достигли необходимого минимального интеллектуального уровня, которых не нужно пугать судом божьим, чтобы они оставались хорошими людьми - таких еще слишком много.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8450
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.06.20 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Щас скажу обидное

Что то новое.
Щас спою - слышал такое.

[Исправлено: alex_60, 02.06.2020 - 19:17]
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5107
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.06.20 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
которые еще не достигли необходимого минимального интеллектуального уровня, которых не нужно пугать судом божьим, чтобы они оставались хорошими людьми - таких еще слишком много.

:lol: :lol:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6867
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.06.20 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я то понимаю, зачем пильщики бюджета попов с брызгалками приглашают. Чтобы потом налогоплательщикам сказать - "на все воля божья", когда ракета грохнется. Вот что стало с ракетно-космической отраслью современной России.

PS: да и не только России. Причины те же.

[Исправлено: maxsaf, 02.06.2020 - 19:42]
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8450
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.06.20 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Человек болен попами.
Бывает.попы виноваты во всем.

[Исправлено: alex_60, 02.06.2020 - 19:43]
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4746
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 02.06.20 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
я бы тебя изнасиловал по-всякому.

Масюнька в первых рядах при обуждении этой темы.
И примеры приводит тоже об этом.
Может обьяснишь народу ,почему так много данного сценария в голове?
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8450
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.06.20 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ведь они говорят что жизнь два есть.
Конкуренты короче говоря
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