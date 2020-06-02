maxsaf Флуд и оффтопик (часть 4) #11409





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6867

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:04 Цитата: Обликоморале:

Это другое (цы)

Щас скажу обидное. Случай из жизни. Спорит тут как то местный верующий с одной моей знакомой, атеисткой, и сгореча ей говорит - если бы не моя вера в бога, которая держит меня в рамках - я бы тебя изнасиловал по-всякому. Ну атеистка естественно ему отвечает - тогда не стану тебя переубеждать, тебе лучше оставаться верующим.

Вот из-за таких верующих я готов с чем-то мириться и закрывать глаза на некоторые вещи, потому что таких дебилов больше нечем будет в рамках приличия удерживать. Я даже с одним мэром-либералом спорил, сказал, что пойду голосовать за консерваторов лишь потому что людей, которые еще не достигли необходимого минимального интеллектуального уровня, которых не нужно пугать судом божьим, чтобы они оставались хорошими людьми - таких еще слишком много.