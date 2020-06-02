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≡  В Минздраве признали, что карантин при росте числа заражённых Covid-19 смягчили ради экономики		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Минздраве признали, что карантин при росте числа заражённых Covid-19 смягчили ради экономики
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38992
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.06.20 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рост заболеваемости связывают скорее с расширением тестирования на Covid-19, чем со снятием блокпостов.
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§ Горожанин_kst
Re: В Минздраве признали, что карантин при росте числа...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1597
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 02.06.20 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Последний абзац перечитал несколько раз. Звучит как оправдание, весь этот спитч, в целом.
За то что не хватило смелости и воли отказаться от участия в мировой афёре, и возможности деньжат срубить на "борьбе"
Да, вирус есть, достаточно опасный, но не настолько, чтоб устраивать ему мировой культ. Достаточно разумного подхода, профилактики.
А вот этот раздутый балаган...Уже начинают проявляться контуры и направление действа. Видно, где полыхнул социум.Но ведь глобальных последствий ещё никто не осознаёт.
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§ Добринцофф
Re: В Минздраве признали, что карантин при росте числа...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7320
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 02.06.20 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот и ответ на мой вопрос из соседней ветки.Работающая экономика поважнее всяких эпидемий.
Цитата:
Странно,кто мне объяснит,почему два месяца назад когда на весь Казахстан было 3000-4000 заражённых и 1 случай в Костанайской области,всё закрывали,выставляли блок посты,одним словом вводили жёсткий карантин.
Сегодня когда по стране 11308 случаев,из них 182 в нашей области,всё открывается, карантин постепенно снижается.
Где логика?

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=853010&topic_id=40864&forumid=1#853010

Всё таки прав был Лукашенко когда не стал закрывать предприятия,мы к тому же самому пришли только через два месяца этого абсурда.
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§ nmv85
В Минздраве признали, что карантин при росте числа заражённых Covid-19 смягчили ради экономики
nmv85


(Пользователи)
Сообщений: 24
Регистрация: 23.04.20
Отправлено: 02.06.20 - 18:54
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