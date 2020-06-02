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§ NG.kz
Правила изоляции контактных с зараженными изменили в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38992
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.06.20 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова сообщила, что в Казахстане изменили правила изоляции контактных с зараженными коронавирусом. Он напомнила, что к близким контактам относятся люди, которые проживают вместе с больным, а также люди, которые находились с ним в закрытом помещении более 15 минут на расстоянии меньше чем 1,5 метра.
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§ Victor Yang
Re: Правила изоляции контактных с зараженными изменили в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12739
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.06.20 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что с прибывшими из-за границы? Да, я опять о своём.
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§ Обликоморале
Правила изоляции контактных с зараженными изменили в Казахстане
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7448
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.06.20 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Да, я опять о своём.

Тебя, как почетного и уважаемого труженика форума НГ, встретят с "распростертыми объятьями".
И на карантин. 8-)
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* drakon
Правила изоляции контактных с зараженными изменили в Казахстане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19319
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.06.20 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если ты был в одном помещении,
меньше 15 минут и на расстоянии
не меньше 1.5 метра. Ничего не будет.
А может кого приглашал, на меньше
1.5 метра и на дольше?... :lol: :oops:
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§ Victor Yang
Правила изоляции контактных с зараженными изменили в Казахстане
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12739
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.06.20 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
И на карантин.

Сейчас звонил в Роспотребнадзор - тоже надо сидеть на карантине тем кто из-за границы. Внутри России можно без карантина приезжать.
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§ alex_60
Правила изоляции контактных с зараженными изменили в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8445
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.06.20 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Сейчас звонил в Роспотребнадз

Ты ещё конторы в три позвони, начиная с КГБ, и тебе везде по разному скажут.
Потому что... Они телек не смотрят, на форумах не сидят, а циркуляры придут через месяц.
А так тебе сочувствую, так совпасть может раз в миллион лет.
Значит природа против твоего отъезда.
Подумай. Хотя уже поздно.
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§ Нурбанчик
Правила изоляции контактных с зараженными изменили в Казахстане
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1946
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 02.06.20 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang: Сейчас звонил в Роспотребнадзор - тоже надо сидеть на карантине тем кто из-за границы. Внутри России можно без карантина приезжать.


Самый оптимальный вариант сдать анализы на ковид и отдельно на наличие антител - справка на наличие антител, тем более если есть антитела - очень пригодится. При том что сейчас легче в Казахстан попасть с помощью авиации, чем приехать с Челябинска в Кустанай на автотранспорте.
Так например уже точно известно, что гарантировано с Москвы добраться до Алма-Аты можно турецкими авиалиниями с 12 июня через Стамбул, при чем цена не дороже прямого рейса Эйр Астаны или Аэрофлота, которые еще не определились с возобновлением рейсов на данном сообщении.
В международных аэропортах легче, они могут себе позволить иметь необходимые ресурсы для работы во время карантина, что сложнее сделать на обычном пограничном посту.

Так что пока российская граница в Каераке по направлению на Казахстан закрыта, информации об открытии нет. Уточняйте в Пограничном управлении ФСБ России по Челябинской области (отделение в г. Карталы,) +7 (35133) 2-29-43, 2-29-83. С телефонами казахстанской стороны не подскажу.
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§ alex_60
Правила изоляции контактных с зараженными изменили в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8445
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.06.20 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Хорошо Дракону. Никуда не надо ездить, отъездил свое.
Только в русский магазин.
Поэтому и издевается тут.
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§ alex_60
Правила изоляции контактных с зараженными изменили в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8445
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.06.20 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обычно в это время беру билеты на август жд из Челябинска по России.
Билеты то взять можно.
А вот выехать в Челябинск можно ли будет к тому времени, вот вопрос.
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§ alex_60
Правила изоляции контактных с зараженными изменили в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8445
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.06.20 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
сдать анализы на ковид и отдельно на наличие антител - справка на наличие антител, тем более если есть антитела


Я уже говорил, я на такие дела не пойду.
Хотя знаю, что антитела у меня есть.
А вот так человек пойдёт сдаст, а у него антител нет. А как он будет страдать всю свою оставшуюся жизнь. Он умрёт от страданий.
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* drakon
Правила изоляции контактных с зараженными изменили в Казахстане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19319
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.06.20 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Никуда не надо ездить, отъездил свое.

Алекс, ты прав. Куда мне - ехать?
На юбилей Детского садика?
Так я в детсад - не ходил.
Уличное воспитание - получил... :lol: :oops: :-P
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