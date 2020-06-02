Добринцофф Re: В Минздраве признали, что карантин при росте числа... #2





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 7320

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 18:40 Ну вот и ответ на мой вопрос из соседней ветки.Работающая экономика поважнее всяких эпидемий.

Цитата:

Сегодня когда по стране 11308 случаев,из них 182 в нашей области,всё открывается, карантин постепенно снижается.

Где логика?



Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=853010&topic_id=40864&forumid=1#853010 Странно,кто мне объяснит,почему два месяца назад когда на весь Казахстан было 3000-4000 заражённых и 1 случай в Костанайской области,всё закрывали,выставляли блок посты,одним словом вводили жёсткий карантин.Сегодня когда по стране 11308 случаев,из них 182 в нашей области,всё открывается, карантин постепенно снижается.Где логика?Источник:

Всё таки прав был Лукашенко когда не стал закрывать предприятия,мы к тому же самому пришли только через два месяца этого абсурда.