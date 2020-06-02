Цитата: Victor Yang: Сейчас звонил в Роспотребнадзор - тоже надо сидеть на карантине тем кто из-за границы. Внутри России можно без карантина приезжать.



Самый оптимальный вариант сдать анализы на ковид и отдельно на наличие антител - справка на наличие антител, тем более если есть антитела - очень пригодится. При том что сейчас легче в Казахстан попасть с помощью авиации, чем приехать с Челябинска в Кустанай на автотранспорте.

Так например уже точно известно, что гарантировано с Москвы добраться до Алма-Аты можно турецкими авиалиниями с 12 июня через Стамбул, при чем цена не дороже прямого рейса Эйр Астаны или Аэрофлота, которые еще не определились с возобновлением рейсов на данном сообщении.

В международных аэропортах легче, они могут себе позволить иметь необходимые ресурсы для работы во время карантина, что сложнее сделать на обычном пограничном посту.



Так что пока российская граница в Каераке по направлению на Казахстан закрыта, информации об открытии нет. Уточняйте в Пограничном управлении ФСБ России по Челябинской области (отделение в г. Карталы,) +7 (35133) 2-29-43, 2-29-83. С телефонами казахстанской стороны не подскажу.