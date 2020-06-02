NG.kz Правила изоляции контактных с зараженными изменили в Казахстане



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 16:50 Главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова сообщила, что в Казахстане изменили правила изоляции контактных с зараженными коронавирусом. Он напомнила, что к близким контактам относятся люди, которые проживают вместе с больным, а также люди, которые находились с ним в закрытом помещении более 15 минут на расстоянии меньше чем 1,5 метра.

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