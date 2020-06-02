/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Правила изоляции контактных с зараженными изменили в Казахстане		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Правила изоляции контактных с зараженными изменили в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38990
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.06.20 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова сообщила, что в Казахстане изменили правила изоляции контактных с зараженными коронавирусом. Он напомнила, что к близким контактам относятся люди, которые проживают вместе с больным, а также люди, которые находились с ним в закрытом помещении более 15 минут на расстоянии меньше чем 1,5 метра.
Читать новость

§ Victor Yang
Re: Правила изоляции контактных с зараженными изменили в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12737
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.06.20 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что с прибывшими из-за границы? Да, я опять о своём.
Профайл

§ Обликоморале
Правила изоляции контактных с зараженными изменили в Казахстане
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7448
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.06.20 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Да, я опять о своём.

Тебя, как почетного и уважаемого труженика форума НГ, встретят с "распростертыми объятьями".
И на карантин. 8-)
Профайл

§ drakon
Правила изоляции контактных с зараженными изменили в Казахстане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19318
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.06.20 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если ты был в одном помещении,
меньше 15 минут и на расстоянии
не меньше 1.5 метра. Ничего не будет.
А может кого приглашал, на меньше
1.5 метра и на дольше?... :lol: :oops:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 22
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 68
Пользователей: 2
Всего: 70

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 40 Queries | 60 Files Loaded: 535.97 Ko | Raw HTML: 50.92 Ko -
^ Наверх